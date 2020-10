Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, cosa si sono detti in segreto? Le versioni non coincidono (Di martedì 27 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli parlano del messaggio in codice rivelato al Grande Fratello Vip, le loro versioni sono diverse Elisabetta Gregoraci continua a far parlare di sé. Durante la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri le è stato chiesto di rivelare ciò che ha detto in segreto a Pierpaolo Pretelli nei giorni scorsi. Nella casa più spiata d’Italia la gieffina ha violato il regolamento rivelando alcuni dettagli personali della sua vita a Pierpaolo Pretelli tramite alcuni messaggi in codice. La Gregoraci ha infatti scritto con il dito sulla mano di ... Leggi su nonsolo.tv (Di martedì 27 ottobre 2020)parlano del messaggio in codice rivelato al Grande Fratello Vip, le lorodiversecontinua a far parlare di sé. Durante la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri le è stato chiesto di rivelare ciò che ha detto innei giorni scorsi. Nella casa più spiata d’Italia la gieffina ha violato il regolamento rivelando alcuni dettagli personali della sua vita atramite alcuni messaggi in codice. Laha infatti scritto con il dito sulla mano di ...

