Your Song di Elton John mette tutti d'accordo: è la canzone d'amore per eccellenza, o una delle poche che vantano questo riconoscimento. Il suo successo arrivò grazie a tre fattori: il primo erano le parole scritte da Bernie Taupin, il secondo – ovviamente – era la magistrale interpretazione di Elton John e il terzo era l'intuizione delle emittenti radiofoniche. Your Song di Elton John arrivò nelle case di tutto il mondo il 26 ottobre 1970 grazie a un piccolo moto di ribellione da parte degli speaker. I disk jockey, infatti, si ritrovarono tra le mani il singolo Take Me To The Pilot che nel lato B ...

Ultime Notizie dalla rete : Tutto Your Tutto su Your Song di Elton John, il capolavoro che piaceva anche a John Lennon OptiMagazine "Your Song" di Elton John compie 50 anni: è una delle ballate d'amore più ascoltate di sempre

La canzone fu pubblicata il 26 ottobre 1970 e nacque dal sodalizio tra Bernie Taupin e il musicista e cantante inglese ...

