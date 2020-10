Souvenir dall’asteroide | il touch and go di Osiris-Rex e l’Italia

Leggi su dire

(Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA – Si chiama Bennu l’asteroide su cui si è allungato il braccio della sonda della Nasa Osiris-Rex per raccogliere polvere e sassi dalla sua superficie, con l’obiettivo di chiudere i campioni al sicuro in una capsula, farli arrivare sulla Terra e studiarli per capire se sono proprio loro i mattoncini che hanno portato la vita sul nostro pianeta. L’atterraggio su questa macchina del tempo che vaga nello Spazio è avvenuto a 331 milioni di chilometri da noi, in un punto selezionato dal lavoro anche di un astrofisico italiano, Maurizio Pajola dell’Inaf di Padova. “Una manovra praticamente perfetta” la definisce, pensando a quei cinque, sei secondi al massimo in cui uno strumento simile a “un aspirapolvere al contrario” ha toccato il cratere Nightingale, schivando pericoli e insidie, ha sollevato con un soffio il materiale da prelevare per poi ritirarsi nella pancia della sonda. Non sappiamo ancora la quantità di materiale raccolto, la soglia minima stabilita della Nasa per dichiarare il successo del campionamento è 60 grammi.