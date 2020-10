Selvaggia Roma ex fidanzata Enock Barwuah: retroscena sul loro addio (Di lunedì 26 ottobre 2020) Questo articolo . Selvaggia Roma, l’ex di Enock Barwuah, nonchè influencer, presto entrerà nella casa del Grande Fratello Vip con un obiettivo nella testa. Selvaggia Roma, conosciuta da tutti per la sua partecipazione a Temptation Island, dopo varie relazioni avute in precedenza tra cui anche un piccolo flirt avuto con Enock Barwuah, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip, … Leggi su youmovies (Di lunedì 26 ottobre 2020) Questo articolo ., l’ex di, nonchè influencer, presto entrerà nella casa del Grande Fratello Vip con un obiettivo nella testa., conosciuta da tutti per la sua partecipazione a Temptation Island, dopo varie relazioni avute in precedenza tra cui anche un piccolo flirt avuto con, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip, …

