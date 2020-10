Sci alpino, Shiffrin vuole rientrare: "Non voglio chiudere per una tragedia familiare" (Di lunedì 26 ottobre 2020) Dopo la doppietta azzurra nel gigante di apertura di Solden , la coppa del mondo di sci alpino femminile ripartirà a metà novembre con il gigante parallelo di Lech, ma probabilmente Mikaela Shiffrin ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 26 ottobre 2020) Dopo la doppietta azzurra nel gigante di apertura di Solden , la coppa del mondo di scifemminile ripartirà a metà novembre con il gigante parallelo di Lech, ma probabilmente Mikaela...

sportface2016 : #Fisalpine | Norvegese #Kilde positivo al #Covid19 - zazoomblog : Sci alpino Mikaela Shiffrin: “Non voglio terminare la mia carriera per una tragedia familiare” - #alpino #Mikaela… - OA_Sport : Mika non si allena tra i pali da luglio: 'Spesso trovo difficile alzarmi la mattina. A volte vorrei restare a letto… - gianmilan76 : Mika non si allena tra i pali da luglio: 'Spesso trovo difficile alzarmi la mattina. A volte vorrei restare a letto… - discesa_libera : Gli allenamenti delle squadre di sci alpino per le prossime tappe di Coppa del Mondo a Lech e Levi -… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino Sci alpino, Mikaela Shiffrin: “Non voglio terminare la mia carriera per una tragedia familiare” OA Sport Milan, Maldini: “Donnarumma e Hauge positivi? Fa parte del gioco ma siamo pronti”

Nato ad Oristano il 2 aprile 1994. Dalla Formula 1 al calcio, passando per tennis, sci alpino e NHL: semplicemente un malato di sport con tanti sogni nel cassetto.

Sci alpino, Shiffrin vuole rientrare: "Non voglio chiudere per una tragedia familiare"

Bologna, 26 ottobre 2020 - Dopo la doppietta azzurra nel gigante di apertura di Solden, la coppa del mondo di sci alpino femminile ripartirà a metà novembre con il gigante parallelo di Lech, ma ...

Nato ad Oristano il 2 aprile 1994. Dalla Formula 1 al calcio, passando per tennis, sci alpino e NHL: semplicemente un malato di sport con tanti sogni nel cassetto.Bologna, 26 ottobre 2020 - Dopo la doppietta azzurra nel gigante di apertura di Solden, la coppa del mondo di sci alpino femminile ripartirà a metà novembre con il gigante parallelo di Lech, ma ...