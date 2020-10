Sampdoria, in campo per la Coppa Italia: domani c’è la Salernitana (Di lunedì 26 ottobre 2020) Vigilia di Coppa Italia per la Sampdoria che domani pomeriggio sfiderà la Salernitana al Ferraris. Il report dell’allenamento odierno La Sampdoria si prepara alla sfida di Coppa Italia contro la Salernitana, in programma domani pomeriggio alle 14 al Ferraris. Rifinitura mattutina per i blucerchiati sotto l’attento sguardo del tecnico Claudio Ranieri. Il report dell’allenamento odierno. «Prosegue con una seduta a gruppi la fase di avvicinamento della Sampdoria all’esordio in Coppa Italia, in programma domani, martedì, al “Ferraris” con la Salernitana ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Vigilia diper lachepomeriggio sfiderà laal Ferraris. Il report dell’allenamento odierno Lasi prepara alla sfida dicontro la, in programmapomeriggio alle 14 al Ferraris. Rifinitura mattutina per i blucerchiati sotto l’attento sguardo del tecnico Claudio Ranieri. Il report dell’allenamento odierno. «Prosegue con una seduta a gruppi la fase di avvicinamento dellaall’esordio in, in programma, martedì, al “Ferraris” con la...

