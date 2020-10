Davide Oldani a Tgcom24: 'Il problema non sono i ristoranti, i teatri o le palestre, ma i trasporti' (Di lunedì 26 ottobre 2020) commenta 'I ristoratori hanno fatto tanto. Il problema è che a Roma hanno perso tempo e quindi oggi ci ritroviamo con gli stessi problemi di prima' ha commentato Davide Oldani ospite a Tgcom24. Una chiusura, quella di ristoranti, teatri e palestre che lo chef stellato ha definito 'catastrofica', puntando poi il dito contro i trasporti . 'Prima di andare a sanificare le scuole o ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 26 ottobre 2020) commenta 'I ristoratori hanno fatto tanto. Ilè che a Roma hanno perso tempo e quindi oggi ci ritroviamo con gli stessi problemi di prima' ha commentatoospite a. Una chiusura, quella diche lo chef stellato ha definito 'catastrofica', puntando poi il dito contro i. 'Prima di andare a sanificare le scuole o ...

Davide Oldani a Tgcom24: "Il problema non sono i ristoranti, i teatri o le palestre, ma i trasporti"

"I ristoratori hanno fatto tanto. Il problema è che a Roma hanno perso tempo e quindi oggi ci ritroviamo con gli stessi problemi di prima" ha commentato Davide Oldani ospite a Tgcom24. Una chiusura, ...

