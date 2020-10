Convocati Atalanta Ajax: buone notizie per gli olandesi (Di lunedì 26 ottobre 2020) L’Ajax ha diramato la lista dei Convocati per il match di Champions League contro l’Atalanta: recuperato Antony L’Ajax ha diramato la lista dei Convocati per il match di Champions League contro l’Atalanta, valevole per la seconda giornata della fase a gironi. Il tecnico degli olandesi ten Hag ha recuperato Antony. Portieri: Andre Onana, Maarten Stekelenburg, Kjell Scherpen.Difensori: Perr Schuurs, Noussair Mazraoui, Daley Blind, Lisandro Martínez, Nico Tagliafico, Sean Klaiber.Centrocampisti: Edson Álvarez, Davy Klaassen, Jurgen Ekkelenkamp, Ryan Gravenberch.Attaccanti: David Neres, Antony, Dusan Tadic, Quincy Promes, Zakaria Labyad, Lassina Traoré, Brian Brobbey. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) L’ha diramato la lista deiper il match di Champions League contro l’: recuperato Antony L’ha diramato la lista deiper il match di Champions League contro l’, valevole per la seconda giornata della fase a gironi. Il tecnico degliten Hag ha recuperato Antony. Portieri: Andre Onana, Maarten Stekelenburg, Kjell Scherpen.Difensori: Perr Schuurs, Noussair Mazraoui, Daley Blind, Lisandro Martínez, Nico Tagliafico, Sean Klaiber.Centrocampisti: Edson Álvarez, Davy Klaassen, Jurgen Ekkelenkamp, Ryan Gravenberch.Attaccanti: David Neres, Antony, Dusan Tadic, Quincy Promes, Zakaria Labyad, Lassina Traoré, Brian Brobbey. Leggi su Calcionews24.com

