Basket, Eurocup 2020-2021: la Virtus Bologna sfida l’abbordabile Antwerp Giants (Di lunedì 26 ottobre 2020) La Virtus Bologna torna in campo domani alle ore 20.00 per il suo quinto match stagionale di Eurocup 2020-2021. Le V-Nere dovranno vedersela contro i belgi dell’Antwerp Giants. Sulla carta il sodalizio del capoluogo dell’Emilia-Romagna è favoritissimo. La sfida, infatti, vede sostanzialmente contrapposte le prima della classe, la Virtus appunto, e il fanalino di coda del girone C. Le V-Nere al momento sono imbattute in Eurocup. I bolognesi hanno conquistato tutti e quattro i match disputati nella seconda competizione continentale. Teodosic e compagni sono stati capaci di affondare anche i rivali più ostici, come i russi della Lokomotiv Kuban e il Monaco. Al contrario, i belgi non hanno ancora ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 ottobre 2020) Latorna in campo domani alle ore 20.00 per il suo quinto match stagionale di. Le V-Nere dovranno vedersela contro i belgi dell’. Sulla carta il sodalizio del capoluogo dell’Emilia-Romagna è favoritissimo. La, infatti, vede sostanzialmente contrapposte le prima della classe, laappunto, e il fanalino di coda del girone C. Le V-Nere al momento sono imbattute in. I bolognesi hanno conquistato tutti e quattro i match disputati nella seconda competizione continentale. Teodosic e compagni sono stati capaci di affondare anche i rivali più ostici, come i russi della Lokomotiv Kuban e il Monaco. Al contrario, i belgi non hanno ancora ...

