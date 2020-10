Barcellona, De Jong: “Pjanic ci darà molto” (Di lunedì 26 ottobre 2020) “A Barcellona si vive molto bene. C’è un bel clima, meglio che in Olanda. C’è la spiaggia, ci sono le montagne e la gente è simpatica. La cosa che mi manca di più dell’Olanda è la mia famiglia”. Lo ha detto Frankie De Jong in un’intervista in cui ha parlato della sua avventura al Barcellona giunta al secondo anno dopo il trasferimento dall’Ajax. Mercoledì i blaugrana affronteranno la Juventus e Pjanic, suo compagno di reparto, è il grande ex: “Credo che sia un grandissimo giocatore, molto a suo agio con la palla piede. Legge bene l’azione e i suoi tiri, passaggi e lanci lunghi sono ottimi. Darà molta qualità alla squadra e sono contento che sia arrivato da noi”. Leggi su sportface (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Asi vive molto bene. C’è un bel clima, meglio che in Olanda. C’è la spiaggia, ci sono le montagne e la gente è simpatica. La cosa che mi manca di più dell’Olanda è la mia famiglia”. Lo ha detto Frankie Dein un’intervista in cui ha parlato della sua avventura algiunta al secondo anno dopo il trasferimento dall’Ajax. Mercoledì i blaugrana affronteranno la Juventus e Pjanic, suo compagno di reparto, è il grande ex: “Credo che sia un grandissimo giocatore, molto a suo agio con la palla piede. Legge bene l’azione e i suoi tiri, passaggi e lanci lunghi sono ottimi. Darà molta qualità alla squadra e sono contento che sia arrivato da noi”.

Al Barcellona ha da quest'anno come allenatore ... E per quanto riguarda i compagni di squadra, De Jong si sofferma sull'ex bianconero Pjanic. "Credo che sia un grandissimo giocatore, molto ...

