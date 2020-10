Ansia Ronaldo | il tempo sta per scadere | Barça appeso a un filo

(Di lunedì 26 ottobre 2020) TORINO - L'attesa continua. La comunicazione tanto auspicata della negatività dial coronavirus non è ancora arrivata ma la speranza di vedere Cristiano in campo contro Messi , mercoledì sera, ...

TORINO - L’attesa continua. La comunicazione tanto auspicata della negatività di Ronaldo al coronavirus non è ancora arrivata ma la speranza di vedere Cristiano in campo contro Messi, mercoledì sera, ...Il centrale è uscito nella ripresa per un fastidio muscolare: oggi gli esami, Barça a rischio. Pirlo ha gli uomini contati ...