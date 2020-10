Terremoto in Svizzera, continuano le scosse nel cantone di Glarona: “è zona sismica, in passato scosse anche superiori a magnitudo 6” (Di domenica 25 ottobre 2020) Un Terremoto di magnitudo 4.2 è ha colpito la Svizzera alle 20:35 di stasera, con epicentro ad appena 50km dal confine italiano e ad una profondità di appena 2km. L’epicentro si colloca nel cantone svizzero di Glarona, al confine con quello di Grigioni e di San Gallo. Non vi sono comuni italiani entro 50 km dall’epicentro, mentre le città svizzere più vicine sono Glarus (a circa 15 km di distanza) e Chur (a circa 30 km). L’evento sismico è stato seguito da numerose repliche, tra cui una di magnitudo 3.6 alle 20:43 e un altro di magnitudo 2.6 alle 22:07. La zona del Terremoto odierno è stata interessata da una sismicità importante come si evince ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 25 ottobre 2020) Undi4.2 è ha colpito laalle 20:35 di stasera, con epicentro ad appena 50km dal confine italiano e ad una profondità di appena 2km. L’epicentro si colloca nelsvizzero di, al confine con quello di Grigioni e di San Gallo. Non vi sono comuni italiani entro 50 km dall’epicentro, mentre le città svizzere più vicine sono Glarus (a circa 15 km di distanza) e Chur (a circa 30 km). L’evento sismico è stato seguito da numerose repliche, tra cui una di3.6 alle 20:43 e un altro di2.6 alle 22:07. Ladelodierno è stata interessata da una sismicità importante come si evince ...

Trema la terra in Svizzera. Una prima scossa di terremoto è stata registrata alle 20:35 di oggi, domenica 25 ottobre, nel canton Glarona, vicino al confine con il cantone dei Grigioni. 4.2 della scala ...

