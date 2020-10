Serie A, Fiorentina-Udinese: le formazioni ufficiali. Vincono Napoli e Cagliari, 2-2 tra Parma e Spezia (Di domenica 25 ottobre 2020) Serie A, il programma e i risultati di domenica 25 ottobre 2020. La Juventus ospita il Verona. ROMA – Serie A, il programma e i risultati di domenica 25 ottobre 2020. In attesa del Monday Night, si completa la quinta giornata di campionato. Nella prima partita il Cagliari, non senza fatiche, supera 4-2 il Crotone. Nelle sfide delle 15 il Napoli supera il Benevento in rimonta con il risultato di 2-1. Pari tra Parma e Spezia. Serie A, i risultati di domenica 25 ottobre 2020 Di seguito i risultati di Serie A di domenica 25 ottobre 2020, sfide valide per la quinta giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI formazioni e HIGHLIGHTS) Cagliari-Crotone 4-2Benevento-Napoli ... Leggi su newsmondo (Di domenica 25 ottobre 2020)A, il programma e i risultati di domenica 25 ottobre 2020. La Juventus ospita il Verona. ROMA –A, il programma e i risultati di domenica 25 ottobre 2020. In attesa del Monday Night, si completa la quinta giornata di campionato. Nella prima partita il, non senza fatiche, supera 4-2 il Crotone. Nelle sfide delle 15 ilsupera il Benevento in rimonta con il risultato di 2-1. Pari traA, i risultati di domenica 25 ottobre 2020 Di seguito i risultati diA di domenica 25 ottobre 2020, sfide valide per la quinta giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILIe HIGHLIGHTS)-Crotone 4-2Benevento-...

