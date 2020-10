Ligue 1 2020/2021, poker Lione: Monaco travolto per 4-1, in rete Depay e Aouar (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il Lione rifila un netto 4-1 al Monaco nel posticipo valido per l’ottava giornata di Ligue 1 2020/2021. Primo tempo perfetto per la squadra di Rudi Garcia, già sul 4-0 dopo 45 minuti grazie alla doppietta di Ekambi e ai gol di Depay (meravigliosa la dedica dell’olandese al compagno di Nazionale Virgil Van Dijk) e Aouar, i due gioielli protagonisti del mercato ma imprescindibili per questo OL. Nella ripresa il Monaco è andato a segno con Ben Yedder ma non è bastato per riprendere una gara già compromessa. Con questo successo il Lione sale a 13 punti (quarto risultato utile consecutivo), mentre il Monaco rimane arenato a quota 11 (tre partite a secco di vittorie). Leggi su sportface (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ilrifila un netto 4-1 alnel posticipo valido per l’ottava giornata di. Primo tempo perfetto per la squadra di Rudi Garcia, già sul 4-0 dopo 45 minuti grazie alla doppietta di Ekambi e ai gol di(meravigliosa la dedica dell’olandese al compagno di Nazionale Virgil Van Dijk) e, i due gioielli protagonisti del mercato ma imprescindibili per questo OL. Nella ripresa ilè andato a segno con Ben Yedder ma non è bastato per riprendere una gara già compromessa. Con questo successo ilsale a 13 punti (quarto risultato utile consecutivo), mentre ilrimane arenato a quota 11 (tre partite a secco di vittorie).

ROMA - Vittoria casalinga per 2-0 del Bourdeaux sul Nimes. Succede tutto nella seconda frazione di gara grazie al rigore segnato da Briand e alla rete di Oudin. Esulta anche il Metz che tra le mura ...

