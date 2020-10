Juventus- Verona 1-1: i bianconeri frenano ancora (Di domenica 25 ottobre 2020) Secondo pareggio consecutivo per la Juventus che, nel posticipo serale della quinta giornata, viene bloccata all’ Allianz Stadium da un ottimo Verona. Ospiti meritatamente in vantaggio con Favilli al quarto d’ora della ripresa, ma pareggio immediato dei bianconeri con Kulusevsky. Primo tempo Supremazia territoriale della Juventus nei primi quindici minuti con Dybala, alla prima da titolare, che cerca di accendere la luce. Ma il Verona è organizzato ed inizia a macinare gioco creando più di un grattacapo alla difesa bianconera. Al 15′, gli scaligeri trovano il vantaggio con Colley, ma l’arbitro annulla per fuorigioco dello stesso attaccante. La Juve risponde con Bernardeschi che, lanciato da Rabiot, calcia di sinistro trovando la deviazione di Silvestre in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 25 ottobre 2020) Secondo pareggio consecutivo per lache, nel posticipo serale della quinta giornata, viene bloccata all’ Allianz Stadium da un ottimo. Ospiti meritatamente in vantaggio con Favilli al quarto d’ora della ripresa, ma pareggio immediato deicon Kulusevsky. Primo tempo Supremazia territoriale dellanei primi quindici minuti con Dybala, alla prima da titolare, che cerca di accendere la luce. Ma ilè organizzato ed inizia a macinare gioco creando più di un grattacapo alla difesa bianconera. Al 15′, gli scaligeri trovano il vantaggio con Colley, ma l’arbitro annulla per fuorigioco dello stesso attaccante. La Juve risponde con Bernardeschi che, lanciato da Rabiot, calcia di sinistro trovando la deviazione di Silvestre in ...

OptaPaolo : 2 - La Juventus non ha mai effettuato più di due tiri nello specchio nel corso dei primi tempi di gioco di questo c… - juventusfc : Inizia l’incontro di Mister @Pirlo_Official con i giornalisti! Live ?? - juventusfc : Did you know ? Quello che c'è da sapere su #JuveVerona ???? - Stetobald : Milan 6pt con Crotone e Spezia senza Ibrahimovic, Leao, Rebic, Romagnoli era calendario facile Juventus 2 pt con Cr… - romeoagresti : RT @GoalItalia: MATCH REPORT - #JuventusVerona 1-1: Kulusevski risponde a Favilli, muro scaligero nel finale ???? [@romeoagresti] ??https… -