Il derby di casa Insigne finisce con il successo degli uomini di Gattuso (Di domenica 25 ottobre 2020) Il derby dei fratelli Insigne viene vinto da Lorenzo. La sfida nella sfida viene chiusa da Petagna, asso nella manica di Gattuso che porta a casa tre punti sofferti ma meritati contro l'amico Pippo Inzaghi. Il Benevento sogna a lungo al "Vigorito" grazie alla magia di Roberto Insigne, al primo gol in serie A contro la sua squadra del cuore. Ma poi è il fratello Lorenzo a lanciare la rimonta del Napoli, con un fantastico tiro a giro da fuori, stavolta non di destro come al solito, ma di sinistro. Dalla panchina sono decisive le mosse di Gattuso, che la vince sull'asse Politano-Petagna, che firma il suo primo gol ufficiale con la maglia azzurra.

Al Vigorito, dunque, va in scena un derby campano più imprevedibile che mai ... Napoli che continua a rimbalzare sul muro di gomma dei padroni di casa. Alla mezz’ora colpiscono le Streghe: palla in ...

