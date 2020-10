Gotti: “C’è rammarico, potevamo vincerla. Dobbiamo essere più cinici” (Di domenica 25 ottobre 2020) Il tecnico dell’Udinese è intervenuto a Sky Sport dopo la sconfitta sul campo della Fiorentina. Ecco le parole di Gotti: “C’è grande rammarico, siamo dispiaciuti perchè c’er al’opportunità di uscire da qui almeno con un punto, ma pensavo addirittura di vincerla. Abbiamo subito pochi tiri, abbiamo fatto degli errori evitabili. Come è accaduto spesso ultimamente, inoltre, non siamo stati abbastanza cinici. Dovevamo sfruttare meglio le occasioni da gol. Questi aspetti hanno fatto la differenza”. Foto: sito ufficiale Udinese L'articolo Gotti: “C’è rammarico, potevamo vincerla. Dobbiamo essere più cinici” proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 ottobre 2020) Il tecnico dell’Udinese è intervenuto a Sky Sport dopo la sconfitta sul campo della Fiorentina. Ecco le parole di: “C’è grande, siamo dispiaciuti perchè c’er al’opportunità di uscire da qui almeno con un punto, ma pensavo addirittura di. Abbiamo subito pochi tiri, abbiamo fatto degli errori evitabili. Come è accaduto spesso ultimamente, inoltre, non siamo stati abbastanza cinici. Dovevamo sfruttare meglio le occasioni da gol. Questi aspetti hanno fatto la differenza”. Foto: sito ufficiale Udinese L'articolo: “C’èpiù cinici” proviene da Alfredo ...

