ESCLUSIVO LA ROADMAP PER LA PANDEMIA 2025-2028 GIÀ PUBBLICATA DAGLI ORGANIZZATORI DELL’EVENTO 201?

Leggi su databaseitalia

(Di domenica 25 ottobre 2020) Dallo stesso famigerato Johns Hopkins Center for Health Security che ha immortalato lo scenario dell’attuale “” mesi prima che accadesse durante la simulazione dell ‘ ” Evento” (sul quale stiamo realizzando un dossier);Signore e signori, permetteteci di presentarvi SPARS, il vostro prossimo “nemico invisibile”. SCARICA IL PDF COMPLETO POSSIBILE FUTURO NEL:LA “CAMERA ECHO” – ACCESSO GLOBALE SFRENATO ALL’INFORMAZIONE ACCOPPIATO A FRAMMENTAZIONE SOCIALE E AUTOAFFERMAZIONE DELLA VISIONE DEL MONDO Scopo dello scenarioLa seguente narrazione comprende uno scenario futuristico che illustra i dilemmi di comunicazione riguardanti le contromisure mediche (MCM) che potrebbero plausibilmente emergere in un futuro non così ...