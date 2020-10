Erdogan insulta Macron | «Ha problemi mentali» E la Francia ritira il suo ambasciatore dalla Turchia Ecco perché

(Di domenica 25 ottobre 2020) Dalle trivellazioni nel Mediterraneo al Nagorno-Karabakh, sono tanti i temi che dividono lae la. Ma lo scontro tra i leader dei due Paesi si è acceso sull’Islam. È uno scontro che parte da lontano e che riguarda tanto la politica interna, quanto quella estera, ma le ultime battute sono state determinanti nel portare a uno strappo. Venerdì il presidente turco ha messo in discussione la salute mentale di Emmanuel, invitando il presidente francese a sottoporsi a un controllo. «Cos’altro si può dire di un capo di Stato che tratta in questo modo milioni di membri di diversi gruppi religiosi», ha dichiarato. E ancora: «Qual è il problema dell’individuo chiamatocon l’Islam e con i ...

Ultime Notizie dalla rete : Erdogan insulta

Per Erdogan Macron deve farsi curare il cervello . La Francia ha richiamato il proprio ambasciatore in Turchia per consultazioni, dopo le critiche del presidente turco Recep Tayyip Erdogan all'omologo ...Dopo il richiamo dell'ambasciatore di Parigi ad Ankara, Erdogan torna alla carica riaffermando che Macron ha bisogno di sottoporsi ad «esami ...