Dal numero di ospiti in casa alla chiusura di bar e ristoranti Ecco cosa prevede il nuovo Dpcm firmato da Conte

Leggi su open.online

(Di domenica 25 ottobre 2020) Il governo ha deciso. Alle 13.30 il premier Giuseppespiegherà agli italiani le misure del, appenae in vigore da domani, 26 ottobre, fino al 24 novembre, cheprima di tutto ladi bar edalle 18 pernere la pandemia del Coronavirus. A prevalere,fine, è stato l’esecutivo: alle regioni, che battevano i pugni per unaalle 23, è stata “concessa” solo l’apertura di bar ela domenica e i festivi. Fonti di Palazzo Chigi hanno fatto sapere che il dialogo tra governo, regioni e comuni rimane sempre aperto per «l’adozione di misure specifiche legate ad aree territoriali ...