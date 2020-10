Covid-19, la “profezia” del Papa Buono sulla durata della pandemia (Di domenica 25 ottobre 2020) In un volume titolato “Le profezie di Papa Giovanni” scritto da Pier Carpi nel 1975, è riportata una profezia che farebbe riferimento al Covid-19 ed alla sua durata. Le profezie più famose sono di certo quelle di Nostradamus e quelle della veggente Baba Vaga. Parole, le loro, tramandante nei secoli: credute da alcuni, screditate da … L'articolo Covid-19, la “profezia” del Papa Buono sulla durata della pandemia proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 25 ottobre 2020) In un volume titolato “Le profezie diGiovanni” scritto da Pier Carpi nel 1975, è riportata una profezia che farebbe riferimento al-19 ed alla sua. Le profezie più famose sono di certo quelle di Nostradamus e quelleveggente Baba Vaga. Parole, le loro, tramandante nei secoli: credute da alcuni, screditate da … L'articolo-19, la “profezia” delproviene da YesLife.it.

pierino5861 : RT @MariaLu91149151: Le profezie parlavano di 7anni di tribolazioni ??Il Tempo: Altro che seconda ondata, ci aspettano altri sette anni di C… - MariaLu91149151 : Le profezie parlavano di 7anni di tribolazioni ??Il Tempo: Altro che seconda ondata, ci aspettano altri sette anni d… - Emma96444762 : RT @ChiodiDonatella: ALTRI SETTE ANNI DI #COVID: LA PROFEZIA DEL 1976, CHE FA PAURA. 'Le profezie di papa Giovanni'. Il papa buono. In que… - rosydesimone1 : RT @ChiodiDonatella: ALTRI SETTE ANNI DI #COVID: LA PROFEZIA DEL 1976, CHE FA PAURA. 'Le profezie di papa Giovanni'. Il papa buono. In que… - gabrielemazzar1 : RT @ChiodiDonatella: ALTRI SETTE ANNI DI #COVID: LA PROFEZIA DEL 1976, CHE FA PAURA. 'Le profezie di papa Giovanni'. Il papa buono. In que… -