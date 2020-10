Conte rassicura | “Bonifici direttamente sui conti correnti” 

Leggi su inews24

(Di domenica 25 ottobre 2020)tranquillizza i cittadini che verranno danneggiati dal nuovo DPCM: sono già pronti i rimborsi per tutti e verranno erogatisuicorrenti. Le categorie in difficoltà, considerando anche le direttive per il nuovo DPCM, riceveranno bonificisui propricorrenti. Parola del Premier Giuseppe. E’ quanto ha infatti riferito dal presidente … L'articolo: “Bonificisuicorrenti” proviene da Inews.it.