Conte | misure per arrivare sereni a Natale

AGI - "La curva epidemiologica ha raggiunto livelli preoccupanti. L'indice di Rt ha raggiunto la soglia di 1,5. Vogliamo tenere sotto controllo la curva e solo in questo modo riuscire a gestire la pandemia. Dobbiamo scongiurare un secondo lockdown generalizzato, dobbiamo evitare di ritrovarci a scegliere tra salute e economia". Lo ha detto durante una conferenza stampa il presidente del Consiglio Giuseppe Conte spiegando le misure del nuovo Dpcm che "entreranno in vigore questa sera fino al 24 novembre", che prevedono che palestre, piscine, competizioni dilettantistiche (a esclusione di quelle nazionali), cinema, teatri, concerti, convegni, congressi, parchi divertimento, gite scolastiche, sale gioco, sale scommesse, bingo, discoteche e molte altre attività siano sospese, mentre bar, ristoranti e pasticcerie chiuderanno alle 18

