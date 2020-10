Attesa per oggi la conferenza stampa di Giuseppe Conte: i punti del nuovo Dpcm (Di domenica 25 ottobre 2020) Le voci circolate nella giornata di ieri, davano per sicura una conferenza stampa nella tarda serata per annunciare i punti del nuovo Dpcm che dovrebbe entrare in vigore dal domani, 26 ottobre 2020. Alla fine però il premier Giuseppe Conte non ha parlato e non ci sono state novità in merito a questo decreto. Stando alle ultime indiscrezioni, la conferenza stampa del Premier, dovrebbe tenersi oggi, forse nel pomeriggio. In Attesa quindi di conferme ufficiali e di questo nuovo Dpcm, proviamo a fare il punto, cercando di capire quello che potrebbe succedere da domani. Le scelte del Governo dovrebbero aiutarci a Contenere i nuovi contagi da ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 25 ottobre 2020) Le voci circolate nella giornata di ieri, davano per sicura unanella tarda serata per annunciare idelche dovrebbe entrare in vigore dal domani, 26 ottobre 2020. Alla fine però il premiernon ha parlato e non ci sono state novità in merito a questo decreto. Stando alle ultime indiscrezioni, ladel Premier, dovrebbe tenersi, forse nel pomeriggio. Inquindi di conferme ufficiali e di questo, proviamo a fare il punto, cercando di capire quello che potrebbe succedere da domani. Le scelte del Governo dovrebbero aiutarci anere i nuovi contagi da ...

