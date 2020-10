VIDEO | Alla Festa di Roma ‘Cosa sarà’, commedia amara sulla malattia di Francesco Bruni con Kim Rossi Stuart (Di sabato 24 ottobre 2020) ROMA – Francesco Bruni torna dietro la macchina da presa per portare sul grande schermo una storia, come e più che nei suoi precedenti film, fortemente autobiografica. Dopo ‘Scialla!’, ‘Noi 4’ e ‘Tutto quello che vuoi’, arriva ‘Cosa sarà’, presentato oggi alla Festa del Cinema di Roma. Commedia amara, la pellicola è la storia di Bruno, un regista in crisi che scopre di essere malato di leucemia. Un film ispirato al vissuto di Bruni, al quale nel 2017 è stato diagnosticato un tumore del sangue. Protagonista Kim Rossi Stuart, al fianco del quale troviamo Lorenza Indovina, Barbara Ronchi e Raffaella Lebbroni. “‘Cosa sarà’ esplora tutte le possibilità di umorismo- ha dichiarato Bruni-. Non c’è umorismo o comicità senza sotto un tema drammatico, e non c’è un dramma senza un possibile alleggerimento umoristico”. Bruni che è anche sceneggiatore di ‘Cosa sarà’, ha quindi teso a sottolineare l’importante contributo di Stuart nella scrittura della pellicola: “Mi ha detto vediamoci tre giorni che ci sono delle cose da cambiare. In realtà è bastato un giorno e mezzo- ha dichiarato sorridendo- ma mi ha fatto riflettere molto. Il copione è stato rivoluzionato“. Leggi su dire (Di sabato 24 ottobre 2020) ROMA – Francesco Bruni torna dietro la macchina da presa per portare sul grande schermo una storia, come e più che nei suoi precedenti film, fortemente autobiografica. Dopo ‘Scialla!’, ‘Noi 4’ e ‘Tutto quello che vuoi’, arriva ‘Cosa sarà’, presentato oggi alla Festa del Cinema di Roma. Commedia amara, la pellicola è la storia di Bruno, un regista in crisi che scopre di essere malato di leucemia. Un film ispirato al vissuto di Bruni, al quale nel 2017 è stato diagnosticato un tumore del sangue. Protagonista Kim Rossi Stuart, al fianco del quale troviamo Lorenza Indovina, Barbara Ronchi e Raffaella Lebbroni. “‘Cosa sarà’ esplora tutte le possibilità di umorismo- ha dichiarato Bruni-. Non c’è umorismo o comicità senza sotto un tema drammatico, e non c’è un dramma senza un possibile alleggerimento umoristico”. Bruni che è anche sceneggiatore di ‘Cosa sarà’, ha quindi teso a sottolineare l’importante contributo di Stuart nella scrittura della pellicola: “Mi ha detto vediamoci tre giorni che ci sono delle cose da cambiare. In realtà è bastato un giorno e mezzo- ha dichiarato sorridendo- ma mi ha fatto riflettere molto. Il copione è stato rivoluzionato“.

SkyTG24 : La prima notte di chiusure anti-Covid a #Napoli si è trasformata in una guerriglia urbana. È stato inseguito e aggr… - luigidimaio : Un Paese civile non può accettare episodi come quelli visti ieri a #Napoli. Nessuno può permettersi di aggredire do… - reportrai3 : Lombardia: con nuove e inedite dichiarazioni di Nino Caianiello e dagli imprenditori che hanno pagato le mazzette i… - ColliniG1 : RT @homemadebybenny: MINI CANNOLI ALLA CREMA Ricetta ?? - Antonioquantum2 : RT @fatina909: ???????????? TREMA, TRA FREDDO E PAURA NON SI SA COSA LA TERRORIZZI DI PIÙ, USATA DAI CACCIATORI E BUTTATA VIA CON IL SUO UNICO CU… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Alla Guerriglia a Napoli, il video dell'aggressione alla troupe di Sky Tg 24: 80 secondi drammatici Corriere dell'Umbria Yorke, io regista? Non posso, musica mi ossessiona

Oltre un ora e mezza di conversazione con Antonio Monda e Francesco Zippel, centrato sulle colonne sonore, attraverso clip di film e video scelte dal rocker, da Incontri ravvicinati del terzo tipo a ...

Giuseppe Conte "non regge alla seconda ondata". Pd, girano voci pesanti: perché da marzo è cambiato tutto

Proprio quel Bettini che col premier ha ottimi rapporti, ma nulla gli è risparmiato. Bettini chiede un ulteriore sforzo: 'Adesso il premier stringa subito e diventi un punto di riferimento che tranqui ...

Oltre un ora e mezza di conversazione con Antonio Monda e Francesco Zippel, centrato sulle colonne sonore, attraverso clip di film e video scelte dal rocker, da Incontri ravvicinati del terzo tipo a ...Proprio quel Bettini che col premier ha ottimi rapporti, ma nulla gli è risparmiato. Bettini chiede un ulteriore sforzo: 'Adesso il premier stringa subito e diventi un punto di riferimento che tranqui ...