Traffico Roma del 24-10-2020 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 ottobre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane incidente sulla via Pontinaincolonnato tra via di Pratica e Castel di Decima versoun altro incidente questa volta in centro sulla tangenziale estin coda a partire da viale Castrense a Largo Settimio Passamonti in direzione Salaria nel quartiere Aurelio ancora per incidente file su via Aurelia Antica tra via del Casale di San Pio quinto e via Leone XIII verso il Gianicolo in zona Tor Vergata in programma una manifestazione ciclistica alle 13 chiuse alPiazza Gismondi ...