Terremoto, paura in Campania: scossa nettamente avvertita dalla popolazione a Salerno (Di sabato 24 ottobre 2020) Una scossa di Terremoto è stata avvertita pochi minuti fa in Campania, in particolare in provincia di Salerno. Non sono ancora noti epicentro e magnitudo. Aggiornamenti in corso.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 24 ottobre 2020) Unadiè statapochi minuti fa in, in particolare in provincia di. Non sono ancora noti epicentro e magnitudo. Aggiornamenti in corso.L'articolo MeteoWeb.

GruppoSVittore : RT @CiaoKarol: Terremoto. Paura nella notte in Sicilia: avvertite due scosse: Sicilia: due scosse di terremoto nella notte Non si hanno not… - CiaoKarol : Terremoto. Paura nella notte in Sicilia: avvertite due scosse: Sicilia: due scosse di terremoto nella notte Non si… - CiaoKarol : ++ Terremoto. Paura in Sicilia: due scosse nella notte ++ - occhio_notizie : Paura nella notte in Sicilia - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: Giallo sul terremoto a Roma. Boato, finestre che tremano, paura. L’Ingv ... -