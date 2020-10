Strage Covid: 151 morti, balzo delle terapie intensive, 19.644 nuovi positivi (Di sabato 24 ottobre 2020) Ancora peggio: l'Italia sta scendendo in un baratro mentre la paura del malcontento, nei negazionisti e dei riduzionisti fa balbettare il governo. I nuovi casi di coronavirus in Italia sfiorano quota ... Leggi su globalist (Di sabato 24 ottobre 2020) Ancora peggio: l'Italia sta scendendo in un baratro mentre la paura del malcontento, nei negazionisti e dei riduzionisti fa balbettare il governo. Icasi di coronavirus in Italia sfiorano quota ...

Corriere : «Mio padre Carlo Urbani che scoprì, isolò e morì di Sars: senza di lui oggi il Covid farebbe strage» - borghi_claudio : @malatempora9 Non si poteva fare altro e se per un qualsiasi motivo nonostante tutto fossimo stati ancora al govern… - Mario056F : RT @globalistIT: - THISISROJO : Scusate eh, io sono sicuramente NON dalla parte di quei criminali anti-mask, per un'informazione sul covid basata s… - bancopostismo : RT @AnarkicoPinelli: -

Ultime Notizie dalla rete : Strage Covid Visoni e Covid, strage in Danimarca per i contagi negli allevamenti. Petizione in Italia per chiuderli Corriere della Sera Coronavirus, cento scienziati scrivono a Conte e Mattarella: "Subito misure drastiche o rischiamo una strage"

Dare piena adesione alla richiesta del presidente dei Lincei, Giorgio Parisi di assumere provvedimenti stringenti e drastici nei prossimi due o tre giorni per evitare che ... [ Continua a leggere sul ...

Marco Palombo: ora più che mai, occupiamoci di quel che avviene nelle RSA e nelle Case di Riposo

In passato con te ci siamo confrontati su questioni attinenti alla guerra e all’antimilitarismo. Negli ultimi tempi, però, ti sei molto concentrato su quel che avviene nelle RSA (Residenze Sanitarie A ...

Dare piena adesione alla richiesta del presidente dei Lincei, Giorgio Parisi di assumere provvedimenti stringenti e drastici nei prossimi due o tre giorni per evitare che ... [ Continua a leggere sul ...In passato con te ci siamo confrontati su questioni attinenti alla guerra e all’antimilitarismo. Negli ultimi tempi, però, ti sei molto concentrato su quel che avviene nelle RSA (Residenze Sanitarie A ...