Red Canzian ballerino per una notte a Ballando Con Le Stelle il 24 ottobre (Di sabato 24 ottobre 2020) . La nuova puntata dello show condotto da Milly Carlucci andrà in onda dalle 20,35 e ospiterà l'ex bassista dei Pooh per la conquista del tesoretto da assegnare a una delle coppie in gara, o a più di una. Dopo la conclusione del progetto dei Pooh, Canzian ha iniziato la sua carriera da solista, alla quale ha aggiunto quella di produttore di giovani artisti facenti parte della sua Academy. Quella a Ballando Con Le Stelle sarà quindi una nuova sfida per Red Canzian, che sarà giudicato dalla giuria composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. I voti raccolti saranno assegnati ad Alberto Matano, che deciderà a quale coppia assegnare il tesoretto. Le coppie ancora in gara si sfideranno per ottenere un posto nella ...

