Nuovo Dpcm, chiusura di bar e ristoranti alle 18 e stop a piscine e palestre. Conte: «Aiuti con bonifico sui conti corrente» (Di sabato 24 ottobre 2020) Le nuove misure entrano in vigore dal 26 ottobre e restano in vigore fino al 24 novembre. Riammessi i concorsi Leggi su ilsole24ore (Di sabato 24 ottobre 2020) Le nuove misure entrano in vigore dal 26 ottobre e restano in vigore fino al 24 novembre. Riammessi i concorsi

GiuseppeConteIT : Alle 13.30 conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM - trash_italiano : In anteprima la bozza del nuovo #Dpcm: - MediasetTgcom24 : Conte ha firmato il nuovo Dpcm, in vigore da domani - MInghingolo : RT @CesareSacchetti: Proprietari di bar, ristoranti e palestre. Conte con il nuovo dpcm illegale e incostituzionale ha firmato la vostra co… - gaetanobove2 : RT @GiuseppeConteIT: Alle 13.30 conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM -