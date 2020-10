Modena Commemorazione defunti | orari ampliati a San Cataldo

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 24 ottobre 2020) Si ampliano glidi apertura del cimitero di Sancon l’approssimarsi delle giornate dedicate alladei. Da domenica 25 ottobre a domenica 8 novembre, infatti, l’o di apertura del principale cimitero cittadino sarà continuato dalle 8 alle 17 per gli ingressi, con ultima uscita e chiusura alle 17.30. I cimiteri del forese saranno invece sempre aperti, come di consueto, dalle 8 alle 17.30 con ultima uscita alle 18. Durante la visita ai cimiteri sarà necessario indossare correttamente la mascherina comprendo naso e bocca e rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro. All’ingresso di Sansarà a disposizione dei cittadini un servizio navetta gratuito per raggiungere le tombe dei ...