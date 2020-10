Meteo oggi sabato 24 ottobre: maltempo in arrivo nel weekend con piogge e temporali (Di sabato 24 ottobre 2020) Meteo oggi sabato 24 ottobre: situazione in peggioramento su gran parte del Centro Nord con criticità a partire già da questa mattina Situazione in peggioramento rispetto alle scorse ore anche al Nord ed al Centro. Con temporali e piogge sparse su tutto il territorio. Sarà un weekend piovoso, dunque, questo che si avvia alla fine … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 24 ottobre 2020)24: situazione in peggioramento su gran parte del Centro Nord con criticità a partire già da questa mattina Situazione in peggioramento rispetto alle scorse ore anche al Nord ed al Centro. Consparse su tutto il territorio. Sarà unpiovoso, dunque, questo che si avvia alla fine … L'articolo proviene da leggilo.org.

Allerta_Meteo : Si ricorda il Bollettino di criticità Allerta Meteo in #Italia per oggi 24/10/2020 diramato dal @DPCgov ieri 23/10/… - messveneto : Buongiorno Friuli, ecco le previsioni del tempo dell'Osmer per la giornata di oggi #meteo - milanoallnews : Il meteo di oggi: AM Showers - Temperatura massima 18°C e minima 9°. - iltirreno : Il meteo oggi in Toscana nelle previsioni del Consorzio LaMMA: molto nuvoloso con locali precipitazioni di debole-m… - TgrAltoAdige : Oggi in mattinata condizioni ancora instabili con molte nuvole e un po di pioggia. Nel corso del pomeriggio miglior… -