LIVE Moto2, GP Teruel 2020 in DIRETTA: Sam Lowes conquista la seconda pole consecutiva!

16.38 Grazie a tutti per averci seguito in questa emozionante sessione. Appuntamento a domani per una gara da non perdere. Un saluto a tutti! 16.34 Sam Lowes migliora il proprio record del tracciato! La classifica dei tempi al termine della sessione: 1 22 S. Lowes 1:51.296 2 9 J. NAVARRO +0.216 3 87 R. GARDNER +0.415 4 21 F. DI GIANNANTONIO +0.424 5 42 M. RAMIREZ +0.425 6 33 E. BASTIANINI +0.480 7 96 J. DIXON +0.484 8 40 H. GARZO +0.535 9 37 A. FERNANDEZ +0.543 10 64 B. BENDSNEYDER +0.650 16.31 seconda pole consecutiva per Sam Lowes! Secondo posto per Navarro davanti a Gardner e Di Giannantonio. Enea Bastianini, leader del

Moto2 Gp Teruel Motorland Aragon Qualifiche – Sam Lowes si aggiudica la pole del Gran Premio di Teruel, dodicesima tappa del Motomondiale 2020 classe Moto2. Il pilota britannico ha fermato il ...

Moto2 Gp Teruel Motorland Aragon Qualifiche – Sam Lowes si aggiudica la pole del Gran Premio di Teruel, dodicesima tappa del Motomondiale 2020 classe Moto2. Il pilota britannico ha fermato il ...