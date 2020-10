Juventus | Pirlo rilancia Bernardeschi a tutta fascia

Leggi su tuttojuve24

(Di sabato 24 ottobre 2020) Un tormentone che è salito in cima in queste settimane, quello legato alla ipotetica partenza di Federico. L’addio di Federico infatti è stato più volte messo in primo piano dalle notizie di calciomercato. L’esterno ex Fiorentina però in questo momento può godersi quantomeno la fiducia di Andrea. L’allenatore bianconero in queste prime battute ha fatto capire che in questasono tutti utili alla causa. In conferenza stampa ha confermato che l’esterno italiano potrebbe giocare domani contro il Verona e avere spazio sulla corsia sinistra durante il campionato: “rientra da un infortunio. Alla Fiorentina ha già giocato a, ci stiamo lavorando e sono sicuro che ...