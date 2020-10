Insultata e minacciata per una imitazione. Giulia Sol, caso senza precedenti a Tale e quale show. Conti costretto a intervenire in diretta (Di sabato 24 ottobre 2020) A Tale e quale show ha colpito molti, Carlo Conti in testa, la violentissima contestazione subita da Giulia Sol sui social. La scorsa settimana la concorrente vip aveva imitato Alessandra Amoroso e ne sono seguiti insulti e addirittura minacce su Instagram. Il padrone di casa, venerdì sera, ha deciso di sottolineare come sia stata la stessa Amoroso a spendersi in un elogio per la giovane collega. Sul palco nelle vesti di Irene Cara, Giulia è stata coccolata da Conti: "È emozionante rivedere tutte le tue esibizioni, tra l'altro Alessandra Amoroso ti ha mandato un bellissimo messaggio". Eccolo, il messaggio della popstar salentina: "Mormora, la gente mormora, falla tacere praticando l'allegria! Per tutti i criticoni ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) Aha colpito molti, Carloin testa, la violentissima contestazione subita daSol sui social. La scorsa settimana la concorrente vip aveva imitato Alessandra Amoroso e ne sono seguiti insulti e addirittura minacce su Instagram. Il padrone di casa, venerdì sera, ha deciso di sottolineare come sia stata la stessa Amoroso a spendersi in un elogio per la giovane collega. Sul palco nelle vesti di Irene Cara,è stata coccolata da: "È emozionante rivedere tutte le tue esibizioni, tra l'altro Alessandra Amoroso ti ha mandato un bellissimo messaggio". Eccolo, il messaggio della popstar salentina: "Mormora, la gente mormora, falla tacere praticando l'allegria! Per tutti i criticoni ...

