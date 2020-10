Formula 1 Gp Portogallo 2020 live, diretta qualifiche (Di sabato 24 ottobre 2020) Portimao, Portogallo,, 24 ottobre 2020 - Giornata di qualifiche per il Gran Premio del Portogallo di Formula 1 . Per il primo appuntamento della storia sul circuito di Portimao , la F1 riparte dal ... Leggi su quotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) Portimao,,, 24 ottobre- Giornata diper il Gran Premio deldi1 . Per il primo appuntamento della storia sul circuito di Portimao , la F1 riparte dal ...

SkySportF1 : ?? Bandiera rossa a Portimao ?? (-40’ ?? #FP2) In fiamme l'AlphaTauri di Gasly Il LIVE ? - SkySportF1 : ?? Bandiera rossa e fine prove (?? #FP3) ?? Bottas batte Lewis, Leclerc nella top10 I risultati ?… - SkySportF1 : Ferrari porta ancora sviluppi e raccoglie dati per il 2021: l'analisi delle prove libere #PortugueseGP ????… - mattiamaestri46 : RT @FormulaPassion: #F1: qualifica tiratissima in arrivo nel #PortugueseGP - sportface2016 : #PortugueseGP | Le qualifiche slittano alle 15:30 -