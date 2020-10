Di Francesco sicuro: «Messias mi ricorda il primo Defrel» (Di sabato 24 ottobre 2020) Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Crotone Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Crotone. Queste le sue parole su Messias. «L’ho affrontato l’anno scorso in Coppa Italia con la Samp, mi aveva fatto una grande impressione: mi ricorda molto Defrel quando arrivò da noi a Sassuolo. Le grandi prestazioni nascono da una grande fase difensiva: dobbiamo migliorare ma sono contento di quello che fanno i ragazzi. Dobbiamo abbassare il livello di gol presi, peccato non aver avuto Diego in alcuni allenamenti» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 ottobre 2020) Eusebio Diha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Crotone Eusebio Diha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Crotone. Queste le sue parole su. «L’ho affrontato l’anno scorso in Coppa Italia con la Samp, mi aveva fatto una grande impressione: mimoltoquando arrivò da noi a Sassuolo. Le grandi prestazioni nascono da una grande fase difensiva: dobbiamo migliorare ma sono contento di quello che fanno i ragazzi. Dobbiamo abbassare il livello di gol presi, peccato non aver avuto Diego in alcuni allenamenti» Leggi su Calcionews24.com

MaryPayne9444 : RT @24McCartney: Secondo me Tommaso e Francesco sono due persone terribilmente orgogliose ma che si vogliono un gran bene. Senza dubbio Fra… - elisicci : RT @24McCartney: Secondo me Tommaso e Francesco sono due persone terribilmente orgogliose ma che si vogliono un gran bene. Senza dubbio Fra… - TommyZorzistan1 : RT @24McCartney: Secondo me Tommaso e Francesco sono due persone terribilmente orgogliose ma che si vogliono un gran bene. Senza dubbio Fra… - giorgiapozze : RT @24McCartney: Secondo me Tommaso e Francesco sono due persone terribilmente orgogliose ma che si vogliono un gran bene. Senza dubbio Fra… - 24McCartney : Secondo me Tommaso e Francesco sono due persone terribilmente orgogliose ma che si vogliono un gran bene. Senza dub… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco sicuro Shaq è sicuro: "I Clippers dovrebbero scambiare Paul George" BasketUniverso Coronavirus, Boccia “No lockdown totale, ma dobbiamo stringere”

ROMA (ITALPRESS) – “Dico che non è questo il momento di un lockdown totale. In marzo e in aprile lo abbiamo fatto perchè era necessario salvaguardare le terapie intensive. Quella fase non c’è più, non ...

Viola Valentino su Francesco Mango annuncia: “L’ho perdonato, ma…”

Viola Valentino: "Problemi e dispiaceri". Arriva il perdono per Francesco Mango Ha tenuto banco quasi un mese il gossip attorno alle figure di Viola ...

ROMA (ITALPRESS) – “Dico che non è questo il momento di un lockdown totale. In marzo e in aprile lo abbiamo fatto perchè era necessario salvaguardare le terapie intensive. Quella fase non c’è più, non ...Viola Valentino: "Problemi e dispiaceri". Arriva il perdono per Francesco Mango Ha tenuto banco quasi un mese il gossip attorno alle figure di Viola ...