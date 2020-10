De Luca: “Violenza e vandalismo, sporcata l’immagine di Napoli” (Di sabato 24 ottobre 2020) Le forze dell’ordine hanno provveduto all’arresto di due persone al termine della manifestazione avvenuta venerdì sera a Napoli contro la decisione del governatore Vincenzo De Luca, di mettere la Campania in lockdown. Tornando su quanto accaduto ieri sera, il presidente della Regione scrive un messaggio di netta condanna e lo rende pubblico attraverso i propri canali social. “A Napoli – si legge nella nota del governatore in quota PD – si è assistito a uno spettacolo indegno di violenza e di guerriglia urbana organizzata, che nulla a da spartire con le categorie sociali. Si applicavano le stesse ordinanze a Milano, Roma e Napoli. E mentre a Milano e Roma le città erano deserte nel rispetto delle norme, a Napoli c’erano violenze e vandalismo. Alcune centinaia di delinquenti hanno sporcato ... Leggi su blogo (Di sabato 24 ottobre 2020) Le forze dell’ordine hanno provveduto all’arresto di due persone al termine della manifestazione avvenuta venerdì sera a Napoli contro la decisione del governatore Vincenzo De, di mettere la Campania in lockdown. Tornando su quanto accaduto ieri sera, il presidente della Regione scrive un messaggio di netta condanna e lo rende pubblico attraverso i propri canali social. “A Napoli – si legge nella nota del governatore in quota PD – si è assistito a uno spettacolo indegno di violenza e di guerriglia urbana organizzata, che nulla a da spartire con le categorie sociali. Si applicavano le stesse ordinanze a Milano, Roma e Napoli. E mentre a Milano e Roma le città erano deserte nel rispetto delle norme, a Napoli c’erano violenze e. Alcune centinaia di delinquenti hanno sporcato ...

