Atalanta, Gasperini amaro: “Pagati troppi esperimenti, strano non creare occasioni” (Di sabato 24 ottobre 2020) Secondo k.o. consecutivo in campionato. L'Atalanta si interroga sui motivi della doppia battuta a vuoto. I nerazzurri incassano una nuova sconfitta contro la Sampdoria dopo aver perso sul campo del Napoli.LE PAROLE DI GasperiniIl tecnico Gian Piero Gasperini commenta la sconfitta ai microfoni di Sky Sport: "Sono le partite dove un allenatore si sente responsabilità sul risultato. I ragazzi sotto tanti aspetti hanno fatto un'ottima gara. Alla prima situazione in cui la Samp è uscita fuori, ci ha fatto male. Oggi ho fatto alcuni esperimenti e abbiamo perso le distanze. E' abbastanza inusuale non creare un'occasione in un tempo. E' uno scotto da pagare quando si inseriscono tanti giocatori nuovi. Abbiamo trovato una squadra organizzata. Basta recuperare le situazioni. C'era la ... Leggi su itasportpress (Di sabato 24 ottobre 2020) Secondo k.o. consecutivo in campionato. L'si interroga sui motivi della doppia battuta a vuoto. I nerazzurri incassano una nuova sconfitta contro la Sampdoria dopo aver perso sul campo del Napoli.LE PAROLE DIIl tecnico Gian Pierocommenta la sconfitta ai microfoni di Sky Sport: "Sono le partite dove un allenatore si sente responsabilità sul risultato. I ragazzi sotto tanti aspetti hanno fatto un'ottima gara. Alla prima situazione in cui la Samp è uscita fuori, ci ha fatto male. Oggi ho fatto alcunie abbiamo perso le distanze. E' abbastanza inusuale nonun'occasione in un tempo. E' uno scotto da pagare quando si inseriscono tanti giocatori nuovi. Abbiamo trovato una squadra organizzata. Basta recuperare le situazioni. C'era la ...

