Alle 16 vertice cruciale tra Regioni e governo. Dopo il caos delle ordinanze si va verso un’unificazione delle misure? (Di sabato 24 ottobre 2020) Le ultime in ordine di tempo sono Toscana e Sicilia. Un’ordinanza è già stata presentata dal governatore Eugenio Giani, l’altra sta per essere firmata dall’omologo Nello Musumeci. In un contesto di emergenza ormai acclarata per l’aumento dei contagi da Coronavirus, le notizie in arrivo dai territori confermano il consolidamento di un caos istituzionale in cui continua a mancare un coordinamento reale ed efficace tra le misure introdotte dAlle singole Regioni e il governo centrale. Oggi, 24 ottobre, è previsto Alle 16 un incontro tra Conferenza delle Regioni e governo, che potrebbe sancire l’unificazione delle misure ... Leggi su open.online (Di sabato 24 ottobre 2020) Le ultime in ordine di tempo sono Toscana e Sicilia. Un’ordinanza è già stata presentata dal governatore Eugenio Giani, l’altra sta per essere firmata dall’omologo Nello Musumeci. In un contesto di emergenza ormai acclarata per l’aumento dei contagi da Coronavirus, le notizie in arrivo dai territori confermano il consolidamento di unistituzionale in cui continua a mancare un coordinamento reale ed efficace tra leintrodotte dsingolee ilcentrale. Oggi, 24 ottobre, è previsto16 un incontro tra Conferenza, che potrebbe sancire l’unificazione...

Corriere : Covid, in corso vertice sul nuovo Dpcm, oggi il via libera. Alle 18 il premier Conte parla in tv - peterkama : Vertice in corso a Palazzo Chigi con i capidelegazione sul nuovo - irritatrix : RT @MamolkcsMamol: Conte ora vuole chiudere i ristoranti alle 18. Vertice in corso, renziani in rivolta - MamolkcsMamol : Conte ora vuole chiudere i ristoranti alle 18. Vertice in corso, renziani in rivolta - carlokarl : RT @tempoweb: #Conte ora vuole chiudere i #ristoranti alle 18. Vertice in corso, renziani in rivolta #dpcm #coprifuoco #lockdown https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Alle vertice Conte ora vuole chiudere i ristoranti alle 18. Vertice in corso, renziani in rivolta Il Tempo Covid-19: vertice di maggioranza, Speranza convoca il Cts per decidere nuove misure

Intanto il premier lancia un appello alle imprese: «Siamo consapevoli del fatto che non tutte le misure adottate hanno agito con la tempestività necessaria e che le amministrazioni pubbliche nel loro ...

Occhi su Atlantia e Mps. Ma in Borsa l’evento clou è Mediobanca

Oltre al destino di Autostrade, faro sui ratios del Monte e sui comitati UniCredit. Il 28 l’assemblea di Piazzetta Cuccia con l'incognita Del Vecchio e poi Bce e Pil ...

Intanto il premier lancia un appello alle imprese: «Siamo consapevoli del fatto che non tutte le misure adottate hanno agito con la tempestività necessaria e che le amministrazioni pubbliche nel loro ...Oltre al destino di Autostrade, faro sui ratios del Monte e sui comitati UniCredit. Il 28 l’assemblea di Piazzetta Cuccia con l'incognita Del Vecchio e poi Bce e Pil ...