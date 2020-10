«X Factor 2020» | perché Emma ha fatto bene a scegliere i suoi Under Uomini

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Il malcontento, si sa, fa parte del gioco, e più diventa acuto e più sembra soffiare dalla parte giusta. La cosa, però, è un’illusione che dura poco, perché la decisione ponderata dell’artista, di colui che il mestiere lo naviga da tempo grazie all’arma inscalfibile dell’esperienza, ha effetti che trascendono il momento e si manifestano solo con il passare del tempo. Capita, però, che lì lì qualcuno storca il naso e gridi allo scandalo. L’ultima «vittima» del sistema è stata Emma Marrone che, nel corso della Last Call di X Factor, ha scelto di escludere Roccuzzo dal team degli Under Uomini provocando la reazione di chi pensava di saperne di più di lei.

XFactor_Italia : ??SORPRESA ?? Da questo momento è disponibile il PRESAVE di X FACTOR MIXTAPE 2020 su @SpotifyItaly dove troverete tut… - MarioManca : #XF2020: il cuore tenero di @MarroneEmma e la precisione di Manuel - AriRiot : il meglio e il peggio della Last Call, tra l'eliminazione a sorpresa di Roccuzzo e il favoloso background dei Grupp… - mendessdimples : X Factor Italia: Far rientrare Roccuzzo ad X Factor 2020 - Firma la petizione! - italofrancaise : LE AUDIZIONI PIÙ EMOZIONANTI DI X FACTOR 2020 ?? -

I quattro giudici, Mika, Hell Raton, Emma Marrone e Manuel Agnelli hanno compiuto le loro scelte. Ecco chi sono i protagonisti dei live di X Factor 2020. Bootcamp 2020: […] In Letter to You, il suo ...Sono, così, pronte le X Factor 2020 formazioni Live, in diretta Giovedì 29 Ottobre su Sky e NOW TV. Nel corso di una puntata tesissima, la “Last Call” per i Live, i giudici Emma, Hell Raton, Manuel ...