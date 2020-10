Pizzighettone non rinuncia ai tradizionali Fasulin de l'oc (Di venerdì 23 ottobre 2020) Pizzighettone, Cremona,, 23 ottobre 2020 - I Fasulin de l'oc cun le cudeghe ci saranno, ma mancherà la tradizionale maratona gastronomica nelle mura di Pizzighettone. In tempi di Covid , verrà ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 23 ottobre 2020), Cremona,, 23 ottobre 2020 - Ide l'oc cun le cudeghe ci saranno, ma mancherà la tradizionale maratona gastronomica nelle mura di. In tempi di Covid , verrà ...

Edizione in forma ridotta, senza la maratona gastronomica, ma la storica rassegna autunnale si terrà per due weekend ...

PIZZIGHETTONE FASULIN de L'òC CUN LE CUDEGHE IL VIA IL 24 OTTOBRE ASPORTO E AL DRIVE-SEGUE DOMENICA 25

Non la solita maratona gastronomica ma nel fine settimana ... Compreso il Fagiolino dall'Occhio di Pizzighettone da agricoltura locale, da alcuni anni coltivato in esclusiva per l'evento di ...

