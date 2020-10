Nuova giunta regionale | occuparsi di problemi | non di posti

TeresaBellanova : Un grande abbraccio e un augurio di ottimo lavoro a @StefiSaccardi, nuova assessora all'agricoltura e vicepresident… - reportrai3 : Come ha scelto Attilio #Fontana i componenti della sua giunta? Il presidente della Regione Lombardia avrebbe un con… - zaiapresidente : ?? La nuova Giunta regionale del Veneto e le deleghe degli assessori! - Icios007 : RT @proLombardia: ??TRE ANNI DAL REFERENDUM???? Abbiamo eletto una nuova giunta regionale che si è ad oggi dimostrata nei fatti per nulla '… - Confcommercio : RT @confcommveneto: Tre veneti nella Giunta nazionale di @Confcommercio. ??? Il presidente Bertin: 'Il Veneto a disposizione del Paese. Por… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova giunta

La Gazzetta del Mezzogiorno

E’ già al lavoro la nuova Giunta toscana, guidata dal presidente Eugenio Giani, convocata per condividere obiettivi e strategie di governance con tutti gli otto assessori ormai titolari di delega ...SANT’ELPIDIO A MARE – La Giunta comunale ha deliberato interventi per la manutenzione ... dice l’assessore Norberto Clementi – abbiamo messo in campo una nuova iniziativa, per la prima volta nel ...