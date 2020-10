MOVIOLA – Sassuolo-Torino, succede di tutto: Caputo fa il gol del 3-3 (VIDEO) (Di venerdì 23 ottobre 2020) succede letteralmente di tutto nel finale di Sassuolo-Torino, anticipo valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I padroni di casa, da 1-3, fanno 3-3 in soli due minuti: dopo il destro pazzesco di Chiriches all’incrocio arriva anche il timbro di Ciccio Caputo che di testa batte Sirigu. Passano diversi minuti prima che Guidi convalidi il gol per una serie di contatti che però sono stati giudicati, giustamente, regolarmente. IN alto il VIDEO del gol. Leggi su sportface (Di venerdì 23 ottobre 2020)letteralmente dinel finale di, anticipo valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I padroni di casa, da 1-3, fanno 3-3 in soli due minuti: dopo il destro pazzesco di Chiriches all’incrocio arriva anche il timbro di Ciccioche di testa batte Sirigu. Passano diversi minuti prima che Guidi convalidi il gol per una serie di contatti che però sono stati giudicati, giustamente, regolarmente. IN alto ildel gol.

sportface2016 : #SassuoloTorino, finale di partita incredibile: #Caputo trova il gol del 3-3 VIDEO - AntonioTisi : Gli anticipi di Lega Serie A e #SerieB, dalle 20.40, in #ZonaCesarini su #Radio1: Sassuolo-Torino con Giuseppe Bisa… - infoitsport : Serie A, rivivi la MOVIOLA: rigori e var in Roma-Benevento. Proteste Sassuolo sul gol di Svanberg - infoitsport : Serie A, rivivi la MOVIOLA: rigori e var in Roma-Benevento. Proteste Sassuolo sul gol di Svanberg - sportli26181512 : Serie A, la MOVIOLA LIVE: proteste Sassuolo sul gol di Svanberg: Di seguito i principali episodi da moviola dei mat… -

Ultime Notizie dalla rete : MOVIOLA Sassuolo Sassuolo Torino 1-3 LIVE: uno-due granata Belotti-Lukic Calcio News 24 Sassuolo Torino LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match

Al Mapei Stadium, la 5ª giornata di Serie A 2020/21 tra Sassuolo e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Mapei Stadium, Sassuolo e Torino si affrontano nel match valido per ...

Sassuolo, la difesa è l’anello debole: De Zerbi gioca e lascia giocare

Focus on / Ecco caratteristiche (e punti di forza e di debolezza) della difesa dei prossimi avversari del Torino in campionato ...

Al Mapei Stadium, la 5ª giornata di Serie A 2020/21 tra Sassuolo e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Mapei Stadium, Sassuolo e Torino si affrontano nel match valido per ...Focus on / Ecco caratteristiche (e punti di forza e di debolezza) della difesa dei prossimi avversari del Torino in campionato ...