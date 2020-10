Milano, riapre l’ospedale Covid in Fiera: oggi i primi pazienti (Di venerdì 23 ottobre 2020) riapre l’ospedale Covid in Fiera a Milano. oggi 23 ottobre arriveranno nella struttura i primi sei pazienti Covid di questa seconda ondata, ha dichiarato stamane Guido Bertolaso. In una settimana l’ospedale in Fiera, allestito durante le prima fase dell’epidemia di coronavirus, dovrebbe accogliere circa 30 malati. Milano, riapre l’ospedale Covid in Fiera: oggi i primi pazienti Blogo.it. Leggi su blogo (Di venerdì 23 ottobre 2020)l’ospedalein23 ottobre arriveranno nella struttura iseidi questa seconda ondata, ha dichiarato stamane Guido Bertolaso. In una settimana l’ospedale in, allestito durante le prima fase dell’epidemia di coronavirus, dovrebbe accogliere circa 30 malati.l’ospedaleinBlogo.it.

