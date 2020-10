Mercato Juventus | occasione dal Real Madrid | “A gennaio va via”

(Di venerdì 23 ottobre 2020)– Alnon sembra una situazione distesa. Dopo la brutta sconfitta di Champions League in casa blancos si parla già di rifondazione, una volontà del presidente stesso, Florentino Perez. Presidente che avrebbe già espresso la volontà di cambiare molti degli attuali titolarissimi della rosa di Zidane, lo stesso allenatore francese potrebbe rischiare l’esonero. Come abbiamo già visto ieri, oltre al capitano Sergio Ramos, un’altra pedina – fondamentale – della difesa potrebbe già essere ai saluti., Marcelo alasciaSecondo infatti un indiscrezione di ‘Don Balon’, il patron dei Merengues avrebbe perso la pazienza con ...

cn1926it : Di Marzio: “#Maradona acquistato a mercato chiuso, #Higuain l’unico azzurro a dire di sì alla #Juventus” - SmorfiaDigitale : Mercato Juventus: indiscrezioni sul futuro di Ronaldo - Virgilio Sport - infoitsport : Mercato Juventus: indiscrezioni sul futuro di Ronaldo - scuroscuroscuro : RT @_deep_x: #Haaland è un obiettivo della #juventus. Il #real avanzerà un’offerta da ~100/120m di € per il giocatore ma! C’è un ENORME ma… - yutomanga : RT @_deep_x: #Haaland è un obiettivo della #juventus. Il #real avanzerà un’offerta da ~100/120m di € per il giocatore ma! C’è un ENORME ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juventus

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN NEWS - Stefano Pioli ci ha preso gusto. Il suo Milan vola, in Italia ed in Europa. Sognare lo Scudetto non è più utopia ...TORINO – L’ex bianconero, Marco Tardelli, ha parato delle recenti prestazioni di Alvaro Morata nel suo editoriale per La Stampa: “E poi c’è Andrea Pirlo che pazientemente cerca di assemblare una macch ...