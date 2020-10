LIVE Moto3, GP Teruel 2020 in DIRETTA: tra pochi minuti la FP2 (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.21 Jaume Masià, primo sette giorni fa, è stato il più veloce nella prima sessione del week-end. 13.19 La classifica dei tempi al termine della FP1: 1 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 243.5 1’58.076 2 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 237.6 1’58.212 0.136 / 0.136 3 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 240.2 1’58.279 0.203 / 0.067 4 75 Albert ARENAS SPA Solunion Aspar Team Moto3 KTM 235.0 1’58.519 0.443 / 0.240 5 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 241.3 1’58.670 0.594 / 0.151 6 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 239.2 1’58.726 0.650 / 0.056 7 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 234.5 1’58.749 0.673 / 0.023 8 13 Celestino ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.21 Jaume Masià, primo sette giorni fa, è stato il più veloce nella prima sessione del week-end. 13.19 La classifica dei tempi al termine della FP1: 1 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 243.5 1’58.076 2 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 237.6 1’58.212 0.136 / 0.136 3 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 240.2 1’58.279 0.203 / 0.067 4 75 Albert ARENAS SPA Solunion Aspar TeamKTM 235.0 1’58.519 0.443 / 0.240 5 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 241.3 1’58.670 0.594 / 0.151 6 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 239.2 1’58.726 0.650 / 0.056 7 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling GresiniHonda 234.5 1’58.749 0.673 / 0.023 8 13 Celestino ...

