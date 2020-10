Ida Platano: “Con Riccardo ho raggiunto il fondo. Ora mi cura una psicologa” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Non sentiamo parlare di Ida Platano da un po’ in effetti, lady di Uomini e Donne che proprio all’interno del programma era riuscita a conoscere il suo grande amore Riccardo, con il quale aveva anche tentato a più riprese una convivenza tuttavia sempre finita male. Che fine ha fatto Ida e come vanno a tutti gli effetti le cose tra lei e Riccardo oggi? Il tutto è presto detto: a seguito della loro partecipazione a Uomini e Donne, Ida e Riccardo hanno trascorso diversi mesi insieme, lockdown compreso. Da un po’ di tempo a questa parte, però, la loro relazione ha raggiunto un capolinea, un punto di non ritorno, un abisso vero. E ora Ida si confida: “Con Riccardo ho raggiunto il fondo”. Al magazine ufficiale ... Leggi su gossipblog (Di venerdì 23 ottobre 2020) Non sentiamo parlare di Idada un po’ in effetti, lady di Uomini e Donne che proprio all’interno del programma era riuscita a conoscere il suo grande amore, con il quale aveva anche tentato a più riprese una convivenza tuttavia sempre finita male. Che fine ha fatto Ida e come vanno a tutti gli effetti le cose tra lei eoggi? Il tutto è presto detto: a seguito della loro partecipazione a Uomini e Donne, Ida ehanno trascorso diversi mesi insieme, lockdown compreso. Da un po’ di tempo a questa parte, però, la loro relazione haun capolinea, un punto di non ritorno, un abisso vero. E ora Ida si confida: “Conhoil”. Al magazine ufficiale ...

Claudia_Cabrini : #IdaPlatano distrutta dal rapporto con #Riccardo. Per ora niente ritorno a #UominieDonne. La donna è in cura da una… - MondoTV241 : Ida Platano rompe il silenzio su Riccardo Guarnieri: 'Ho toccato il fondo, finché all’improvviso...' #IdaPlatano… - QuotidianPost : Uomini e Donne, Ida Platano ha un nuovo amore? La verità della dama - serenitybxxch : #Uominiedonne - #IdaPlatano in cura dopo #RiccardoGuarnieri: la confessione choc ?? - ElisaDiGiacomo : Ida Platano, ex U&D, su Guanieri: 'Mi aspettavo maggiore cura sulla nostra storia' -