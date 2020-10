Genoa-Inter, Conte in conferenza: “Siamo sulla strada giusta” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Inter, match della 5a giornata della Serie A Domani l’Inter sarà impegnata nella quinta giornata della Serie A contro il Genoa di Rolando Maran. Alla vigilia del match, il tecnico nerazzurro Antonio Conte ha parlato nella consueta conferenza stampa pre partita. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione. Terza gara in 6 giorni, come gestisce le energie? Che Genoa si aspetta? Guardiamo in casa nostra, stiamo cercando di gestire il momento, facciamo recuperare i giocatori e prepariamo le gare. Dobbiamo dare un buon recupero psicofisico ai calciatori e anche preparare la partita nella giusta maniera”. Preoccupato per i gol presi o per i ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020) Antonioinstampa alla vigilia di, match della 5a giornata della Serie A Domani l’sarà impegnata nella quinta giornata della Serie A contro ildi Rolando Maran. Alla vigilia del match, il tecnico nerazzurro Antonioha parlato nella consuetastampa pre partita. Ecco quanto raccolto dalla nostra redazione. Terza gara in 6 giorni, come gestisce le energie? Chesi aspetta? Guardiamo in casa nostra, stiamo cercando di gestire il momento, facciamo recuperare i giocatori e prepariamo le gare. Dobbiamo dare un buon recupero psicofisico ai calciatori e anche preparare la partita nella giusta maniera”. Preoccupato per i gol presi o per i ...

