Avella | impennata di contagi Covid | disposto il lockdown fino al 2 novembre

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Ad, in provincia di Avellino, il sindaco Domenico Biancardi ha emesso una ordinanza che dispone ilda oggi e sino al 2nel piccolo comune di, in provincia di Avellino, dove nella giornata di ieri si sono registrati 31 ulteriori casi di positività al-19. Il sindaco, Domenico Biancardi, ha …

Ultime Notizie dalla rete : Avella impennata

https://www.irpiniatimes.it

Tre vittime nell’Avellinese. Boom di casi a Monte di Procida e a Somma Vesuviana. Il sindaco Di Sarno: «Impennata di contagi grazie anche ad una festa di compleanno: non è possibile che questo accada» ...Tre morti in Irpinia, scuole chiuse e mini lockdown a Lauro. Quattro casi di contagio tra le Guardie Svizzere in Vaticano ...